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Bruno Fernandes é eleito o melhor jogador da Inglaterra

Premier League
B. Fernandes
E. Haaland
R. Cherki
D. Rice
England
Portugal
Noruega
França

Superou 5 jogadores

Bruno Fernandes, astro do Manchester United, foi coroado com o prêmio de Jogador do Ano da Associação dos Jogadores Profissionais, referente à temporada 2025-2026.

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A conquista do prêmio por Bruno foi baseada na votação dos jogadores, e ele o recebeu hoje durante a cerimônia anual da Associação dos Jogadores Profissionais.

 Fernandes superou outros cinco jogadores, sendo que o Manchester City foi representado pela dupla Erling Haaland e Rayan Cherki, enquanto o Arsenal teve a maior representação na lista final do prêmio, com três de seus jogadores: o zagueiro Gabriel Magalhães, o goleiro David Raya e o meio-campista Declan Rice.

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Vale lembrar que Bruno Fernandes conseguiu conquistar o prêmio de melhor jogador da associação oficial da Premier League inglesa e da associação dos escritores de futebol da Inglaterra.


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