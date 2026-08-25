Bruno Fernandes, astro do Manchester United, foi coroado com o prêmio de Jogador do Ano da Associação dos Jogadores Profissionais, referente à temporada 2025-2026.

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A conquista do prêmio por Bruno foi baseada na votação dos jogadores, e ele o recebeu hoje durante a cerimônia anual da Associação dos Jogadores Profissionais.

Fernandes superou outros cinco jogadores, sendo que o Manchester City foi representado pela dupla Erling Haaland e Rayan Cherki, enquanto o Arsenal teve a maior representação na lista final do prêmio, com três de seus jogadores: o zagueiro Gabriel Magalhães, o goleiro David Raya e o meio-campista Declan Rice.

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Vale lembrar que Bruno Fernandes conseguiu conquistar o prêmio de melhor jogador da associação oficial da Premier League inglesa e da associação dos escritores de futebol da Inglaterra.



