Bruno Fernandes complica situação de Foden no dérbi de Manchester

O dérbi de Manchester, disputado neste domingo, no Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League, foi palco de um lance emocionante logo no início da partida, depois que Phil Foden, jogador do Manchester City, recebeu cartão vermelho direto após acertar um chute no português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United.

O lance aconteceu aos 23 minutos, quando houve um choque entre Bruno Fernandes e Foden, com este último caindo ao chão em seguida, mas chutando o capitão do United com o pé, o que o árbitro Michael Oliver considerou uma falta que justificava a expulsão direta da partida.

Michael Oliver não hesitou em mostrar o cartão vermelho a Foden, deixando o Manchester City obrigado a completar o dérbi de Manchester com dez jogadores desde os 23 minutos, em um duro golpe para a equipe, que perdeu um de seus principais elementos ofensivos muito cedo no dérbi.

A decisão de expulsar Foden provocou o protesto de Enzo Maresca, treinador do Manchester City, à beira do campo, onde o técnico demonstrou sua raiva com a decisão do árbitro, mas não fez nenhuma alteração em sua escalação após o cartão vermelho, preferindo manter os jogadores que estavam em campo até o fim do primeiro tempo

O Manchester City tem 9 pontos na segunda colocação antes desta partida, atrás do líder Arsenal, dono da campanha perfeita (12 pontos), enquanto o Manchester United tem 4 pontos na décima terceira posição.

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