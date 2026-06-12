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Bruce critica a arbitragem após a expulsão de dois jogadores da África do Sul

México x África do Sul
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H. Broos
México
África do Sul

O belga Hugo Broos, técnico da seleção da África do Sul, criticou a atuação da arbitragem após a derrota por 0 a 2 para o México na estreia da Copa do Mundo de 2026.

A seleção Bafana Bafana ficou em desvantagem numérica após as expulsões dos jogadores Yaya Situle e Thimba Zwane, aos 49 e 84 minutos.

A ESPN divulgou as declarações de Bruce na coletiva de imprensa, onde ele disse: “O primeiro cartão vermelho deve ser aceito. O jogador adversário estava sozinho diante do gol e Setul cometeu uma falta nele, então posso entender isso”.

E acrescentou: “Mas a segunda expulsão é discutível; não acho que mereça um cartão vermelho”.

Ele continuou: “Não é bom que dois jogadores recebam cartão vermelho na primeira partida da Copa do Mundo. Agora temos dois jogadores que não participarão da próxima partida”.

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Ele enfatizou: “Mas ainda temos muitos jogadores, e se mostrarmos a mesma mentalidade e jogarmos da mesma maneira, tenho certeza de que vamos conseguir bons resultados nas duas próximas partidas”.

Ele explicou: “Temos sete dias para nos recuperarmos. Esses jogadores são profissionais, então não acho que haja problema”.

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