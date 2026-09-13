Imediatamente após o apito final, o técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, foi cobrar o ex-grande talento do Bayern de Munique. Nas imagens de TV, é possível ver o italiano tentando explicar algo ao jogador de 21 anos com muitos gestos.

Tel inicialmente pareceu não entender muito bem a crítica direcionada a ele e apenas ergueu as sobrancelhas, surpreso. De Zerbi, por sua vez, não parou, seguiu falando com seu atacante e, por fim, o deixou no gramado.

Na coletiva de imprensa seguinte, o treinador do Tottenham revelou por que não ficou satisfeito com a atuação de Tel: "Ele precisa jogar como um atacante, manter o gol em vista ou esperar pelo cruzamento de (Andy) Robertson."

O jogador de 21 anos simplesmente não manteve sua posição, algo que De Zerbi voltou a criticar. "Ele tem que permanecer no ataque. Começou como atacante, agora está jogando como ponta." Ainda assim, o italiano também adotou um tom conciliador e saiu em defesa do seu jogador: "Eu amo Mathys como jogador e como pessoa, não há problema algum."

Tel entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo no 0 a 0 contra o Everton, no lugar de Dominic Solanke, mas não conseguiu mais ter participação decisiva no tempo restante.

Como foi a temporada de Tottenham Hotspur até aqui?

Com isso, o Spurs soma apenas dois pontos após quatro rodadas, o que neste momento significa a 17ª colocação na tabela. Foi também a primeira vez na história do clube que o time não conseguiu marcar um único gol nos quatro primeiros jogos de uma nova temporada da Premier League.

Além do Tottenham, apenas o Coventry City ainda não marcou nesta temporada da PL. O time promovido, porém, fez um jogo a menos e ainda entra em campo no domingo contra o Brighton & Hove Albion. Com uma vitória, pode até ultrapassar o Spurs na tabela.