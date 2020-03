Brilhos de Michael e Thiago Maia mostram Flamengo mais forte

Dupla de "substitutos" se destacou em Barranquilla e dará "dor de cabeça boa" para Jorge Jesus

Sem ser brilhante, mas com um futebol contundente, o iniciou com o pé direito a sua trajetória na 2020 e venceu o por 2 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira (4). E o teve ainda outro motivo para celebrar a atuação da noite: o desempenho dos substitutos Thiago Maia e Michael.

O volante, que entrou como titular na vaga de Willian Arão suspenso, foi o grande destaque do Mengão em campo, sendo efetivo nos desarmes por baixo (acertou 4 em 4), além de ter acertado 57 dos 65 passes distribuídos em campo, um total de 88%.

Já Michael entrou no lugar de Arrascaeta aos 17 minutos do segundo tempo e, como o esperado, literalmente colocou "fogo" no jogo. O atacante não poupou dribles, arrancadas e ainda deu assistência para o segundo gol de Ribeiro. Agora, o camisa 19 soma dois passes para gol e um tento nos últimos três jogos pelo clube.

Vale lembrar que tanto Thiago Maia quanto Michael são recém-chegados ao Rubro Negro e vieram justamente para brigar por um espaço no time titular. Junto a Ribeiro e Diego Alves, a dupla se destacou na partida em Barraquilla.

Obviamente, Arão e Arrascaeta (mas poderia ser outro, como o lesionado Bruno Henrique), são os eleitos de Jorge Jesus para os 11 iniciais, mas é fato que o desempenho dos novatos dará "uma dor de cabeça boa" ao português.

A torcida do Flamengo foi só elogios à dupla após a vitória. Confira algumas reações:

ENTROU E DEU CONTA DO RECADO, UM PITBULL EM CAMPO, JOGOU MUITO O THIAGO MAIA, MÁXIMO RESPEITO! 👊🔥🖤♥️ pic.twitter.com/bQ9JyKkAjg — TUA GLÓRIA É LUTAR! 🔴⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) March 5, 2020

Thiago Maia jogou de terno hoje?!! pic.twitter.com/2TxTTRR4eI — Bruno Baroniᶜʳᶠ (@brunoBaroni1981) March 5, 2020

O Arão que lute. Que partidaça fez o Thiago Maia. 🚀 pic.twitter.com/ohsNxuswFV — Curiosidades (@CuriosidadesBRL) March 5, 2020

ATENÇÃO RUBRONEGROS!

Sem querer aqui desmerecer o William Arão, mas a vantagem de ter um grande elenco é ver o THIAGO MAIA substituir o titular e não sentirmos a sua falta. Ali na primeira volância estamos bem servidos: William Arão e Thiago Maia. pic.twitter.com/FX3ow1bblx — Marquinhos Assunção (@MarcosN26438105) March 5, 2020

michael é abusado demais, tem a cara do flamengo pic.twitter.com/ofo2XaFasA — eterna promessa de manaus (@qaiocampos) March 5, 2020

EU AMO O MICHAEL



EU AMO MEU PINSHER — Flamengo (@FelipeDoVale15) March 5, 2020