Brilho de atacantes e VAR histórico: a estreia do Manchester City na Premier League

A temporada agora é a 2019-2020, mas nada parece ter mudado na . Em sua estreia na Premier League, o contou com o brilho de seus atacantes para atropelar o por 5 a 0, fora de casa, na manhã deste sábado (10). Outro destaque da partida foi a utilização do VAR pela primeira vez para anular um gol na competição.

Os Citizens foram dominantes na partida e venceram com gols de Gabriel Jesus, Sterling, que já deixou o seu primeiro hat-trick na temporada, além de Aguero. O resultado deixa o time de Pep Guardiola já na liderança do Campeonato Inglês. Isso porque com a goleada aplicada, passou o no saldo de gols - uma briga que promete ser forte novamente.

Com a vitória, o Manchester City mantém a marca de não saber o que é perder em estreias na Premier League desde 2008. Além disso, os Citizens, se somadas as partidas da temporada anterior, chegaram ao 15º triunfo consecutivo na competição.

