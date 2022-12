Brighton x Arsenal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo pela última vez em 2022 neste sábado (31), pelo Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal visita o Brighton na tarde deste sábado (30), às 14h30 (de Brasília), no Falmer Stadium, em duelo válido pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Líder do Campeonato Inglês com 40 pontos, o Arsenal chega embalado com quatro vitórias consecutivas. Na última rodada, venceu o West Ham de virada por 3 a 1 na Boxing Day, enquanto o Brighton, em sétimo, com 24, busca emplacar o segundo triunfo. Danny Welbeck pode se recuperar de um problema muscular a tempo.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 14 vitórias, contra sete do Brighton, além de cinco empates. No último encontro, válido pela Copa da Liga 2022/23, o Brighton venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Brigton: Sanchez; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Gilmour, Gross; March, Lallana, Mitoma; Trossard.

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Desfalques

Brighton

Moises Caicedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Jakub Moder, machucado.

Arsenal

Gabriel Jesus, Reiss Nelson e Emile Smith Rowe seguem afastados.

Quando é?