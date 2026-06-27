Brian Brobbey se solidariza com Cody Gakpo: “Isso mostra o quanto nosso grupo é unido”

A seleção holandesa está solidária com Cody Gakpo, segundo disse Brian Brobbey à NOS. No início deste sábado, o atacante e sua companheira, Noa van der Bij, anunciaram no Instagram que seu filho ainda não nascido faleceu durante a gravidez.

“É claro que todos estão solidários com ele”, disse Brobbey. “Já sabíamos disso há alguns dias. Estamos apenas tentando estar ao lado dele. Se ele precisar de nós, estaremos lá para ele. Se ele precisar de espaço, também estaremos lá para ele.”

Segundo Brobbey, essa situação triste mostra o quanto o grupo da seleção holandesa é unido. “Com certeza. Principalmente os treinadores, mas também os jogadores, é claro. Então, como acabei de dizer: todos estão tentando estar ao lado dele.”

No sábado à noite, a KNVB informou ao jornal *De Telegraaf* que Gakpo continuará na seleção holandesa durante a Copa do Mundo. “É claro que isso é bom”, afirma Brobbey. “Ele é, sem dúvida, um jogador muito importante para nós. Então, com certeza é bom.”

Van der Bij divulgou a triste notícia no sábado pelo Instagram. Nela, ela informou que seu filho ainda não nascido, Elijah Raphael, cujo nascimento estava previsto para outubro, faleceu durante a gravidez.

“Com o coração partido, compartilhamos a notícia de que nosso filho faleceu durante a gravidez”, escreveu Van der Bij. “Amado para sempre. Para sempre nosso filho.”

Gakpo também reagiu à notícia nas redes sociais. O jogador da seleção holandesa acrescentou: “Este é um momento incrivelmente difícil para nossa família. Pedimos, por favor, privacidade e espaço. Obrigado pela compreensão.”