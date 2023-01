Brentford x Liverpool ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (2), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês: veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool visita o Brentford nesta segunda-feira (2), às 14h30 (de Brasília), em Londres, pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de encerrar o ano com a vitória sobre o Leicester City por 2 a 1, o Liverpool busca iniciar 2023 emplacando o quinto triunfo consecutivo no Campeonato Inglês. No momento, os Reds estão na sexta posição, com 28 pontos.

Para o confronto, o técnico Jurgen Klopp trata como dúvida as presenças de Roberto Firmino e Curtis Jones, enquanto Cody Gakpo, nova contratação do clube, pode ser uma opção caso a Federação ratifique sua transferência.

Do outro lado, o Brentford, com 23 pontos, chega embalado com a vitória sobre o West Ham por 2 a 0. Ivan Toney, que deixou o campo machucado na última rodada, pode ser substituído por Yoane Wissa no ataque

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 10 vitórias, contra três do Brentford, além de quatro empates. No último encontro, válida Premier League 2021/22, os Reds venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Brentford: Raya; Zanka, Pinnock, Mee; Roerslev, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry; Wissa, Mbeumo.

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Dijk, Tsimikas; Keita, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Núñez, Chamberlain.

Desfalques

Brentford

Kristoffer Ajer, Aaron Hickey, Shandon e Ivan Toney, no departamento médico, estão fora.

Liverpool

Diogo Jota, Arthur e Luis Diaz, seguem como desfalques.

Quando é?