Por que Embolo, atacante da Suíça, não comemorou gol contra Camarões na Copa do Mundo?

Equipes fizeram a estreia do Grupo G nesta quinta (24), também de Brasil e Sérvia

No primeiro embate desta quinta-feira (24), Suíça e Camarões fazem a partida de estreia do Grupo G da Copa do Mundo do Qatar, do qual a seleção brasileira e a Sérvia também fazem parte e também se enfrentam no mesmo dia.

Já no segundo tempo do duelo entre as rivais brasileiras deste ano, o atacante da Suíça, Breel Embolo, marcou o primeiro e único gol do jogo mas não comemorou. Apesar dos outros atletas terem corrido em direção a ele para abraçá-lo, o jogador manteve a postura em respeito aos adversários, pois é natural de Camarões e naturalizado suíço.

O atacante do Mônaco, da França, nasceu em Yaoundé, capital de Camarões. Por isso, exatamente pelo fato de ser natural do país em que enfrenta nesta quinta, evitou a comemoração do tento marcado. Vale destacar ainda que o atleta se tornou o primeiro jogador a marcar contra o país onde nasceu na Copa do Mundo.

As equipes suíça e camaronesa, assim como a Sérvia e o Brasil, disputam duas vagas nas oitavas de final. O primeiro do Grupo G enfrentará o segundo colocado do Grupo H, de Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Da mesma forma, o segundo do G será o adversário do primeiro do H.