Brasiliense x Ceilândia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela quinta rodada da quarta divisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste sábado (03), em jogo válido pelo Grupo E do Campeonato Brasileiro Série D, o Brasiliense recebe o Ceilândia pela quinta rodada da competição. O duelo, que acontece às 16h (de Brasília), será no estádio Boca do Jacaré, no Distrito Federal, com transmissão do portal F.Sports TV.

As duas equipes estão com boas campanhas pelo quinto grupo da quarta divisão: enquanto o Gato Preto está invicto no torneio até o momento, com três vitórias e um empate, somando dez pontos, o Jacaré possui sete, tendo vencido duas, empatado uma e sido derrotado em outra.

Vale destacar que o Ceilândia é líder de seu grupo, sendo a equipe com o melhor saldo de gols em toda Série D, com 11 gols marcados e nenhum sofrido. Caso o Brasiliense vença, pode chegar a segunda colocação, já que no SG, precisaria de uma vitória de dez gols para ultrapassar a equipe também do Distrito Federal.

Prováveis escalações

Escalação do Brasiliense: Ravel; Andrezinho, Gustavo, Gabriel e Felipe Alves; Radamés, Lila e Zotti; Joãozinho, Matheus e Hernane Brocador. Técnico: Roberto Cavalo.

Escalação do Ceilândia: Matheus Silva; Paulinho, Euller, Badhuga e Danillo; Werick, Pedro Bambu e Cleyton; Iago, Romarinho e Clemente. Técnico: Adelson de Almeida.

Desfalques

Brasiliense

Sem desfalques confirmados.

Ceilândia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?