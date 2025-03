Brasileiros brilham em goleada do Aston Villa por 5 a 1 diante do Norwich; veja os gols

Aston Villa ganha e almeja posições mais acima na tabela; confira os gols

Norwich e Aston Villa entraram em campo neste sábado (05), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Sem vencer há três jogos na competição, o Norwich perdeu por 5 a 1, em casa. (veja no vídeo acima).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A dupla brasileira Wesley Moraes e Douglas Luiz foram o destaque do Aston Villa graças aos três gols marcados. Wesley, balançou as redes por duas vezes no duelo. Douglas, por sua vez, fez o último tento da goleada.