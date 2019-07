Brasileiro imita Cristiano Ronaldo após gol diante da Juventus; veja a reação do português

Cristiano Ronaldo teve uma experiência no mínimo diferente nesta sexta-feira. Afinal, a famosa comemoração do português fez sucesso ao ser feita por um adversário, não por ele. Reserva no amistoso entre e um combinado de jogadores que atuam no futebol da , Cristiano Ronaldo viu o brasileiro Cesinha copiar sua celebração ao estufar as redes da Juventus no empate por 3 a 3.

O vídeo abaixo mostra não só o gol, mas também a reação de CR7. Ele fez cara de quem não se divertiu muito com a cena, além de parecer um pouco constrangido. Assista:

Na saída para o vestiário, as câmeras flagraram Cristiano Ronaldo conversando de maneira amistosa com Cesinha, que na comemoração chamou mais companheiros na "homenagem" ao português.

