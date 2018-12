Brasileiro do Al Ain, Caio, diz que duelo com Real Madrid sem Sergio Ramos seria mais fácil

Um dos destaques do Mundial Interclubes, o brasileiro disse estar motivado para enfrentar o Real Madrid

Pouco conhecido pelos torcedores brasileiro, Caio Lucas apostou em si mesmo e em seu sonho de se tornar jogador de futebol, ao deixar o Brasil para se aventurar no Kashima Antlers, time do Japão. Agora, atual jogador do Al Ain, o atleta tem pela frente um dos maiores desafios de sua carreira profissional: enfrentar o Real Madrid na final do Mundial Interclubes, no próximo sábado (22), às 14h30 (Brasília).

Em entrevista exclusiva à Goal, o brasileiro enfatizou a importância de jogar contra o Real Madrid e disse que se pudesse tirar de campo um jogador rival, tiraria o principal defensor dos espanhóis, Sergio Ramos.

"Sergio Ramos! Ele é um grande defensor, ele é muito bom, ele ajuda o time, ele é o líder ... acho que sem ele seria um pouco mais fácil para nós”, brincou.



(Foto: Getty Images)

O duelo contra o Real Madrid será a quarta partida do Al Ain no Mundial e, apesar da brincadeira, Caio Lucas explicou que a equipe pretende se recuperar o quanto antes da final, após a maratona de jogos.

"Bem... jogamos três jogos quase seguidos, e estamos cansados, na verdade. Mas espero que possamos recuperar antes da final. Somos capazes de lutar e estar com a família para pensar em outras coisas além do futebol e, assim, estar focados na final quando ela chegar".

O Al Ain surpreendeu o mundo do futebol ao eliminar um dos favoritos ao título, o River Plate, após vencer os Hermanos nos pênaltis, por 5 a 4, depois de empatar em 2 a 2, nas semifinais da competição. Durante o bate-papo, o brasileiro que marcou um dos gols no tempo regulamentar comemorou a boa atuação.

“Eles são muito fortes e viraram o placar após o nosso primeiro gol, mas é verdade que também ganhamos força extra. Só posso dizer o quanto estou feliz por ter vencido e ter marcado um gol. Tendo ajudado minha equipe a vencer".

Por fim, Caio Lucas destacou o motivo para o Al Ain ter chegado à final do Mundial Interclubes: “Não há maior segredo do que dar o melhor que temos em campo. E isso é o que pode nos dar uma vantagem. E fato das pessoas acharem que o Al Ain não vai ganhar também nos motiva. Isso nos dá ainda mais força".