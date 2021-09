Brasileirão terá volta de público nos estádios na 23ª rodada, decidem clubes

Reunião nesta terça-feira (28) confirma retorno das torcidas; Bahia x Ceará e Santos x Fluminense serão adiados

Os clubes decidiram pela volta do público aos estádios na 23ª rodada do Brasileirão, a ser disputada neste final de semana. Em reunião na tarde desta terça-feira (28) do Conselho Técnico da Série A, houve maioria de votos dos 19 clubes pelo retorno das torcidas, com algumas exceções - o Flamengo não participou da conversa, pautado pela liminar que lhe garantia liberação para ter torcida em seus jogos.

Segundo apuração da Goal, os clubes estavam pressionados pela decisão da volta do público, uma vez que a liminar favorável ao Flamengo, que estava suspensa no STJD, entraria em vigor novamente nesta terça-feira (28). Sendo assim, o time carioca teria direito de levar torcida ao estádio já na rodada do final de semana, diante do Athletico-PR.

Além disso, o Atlético-MG deixou claro que, caso o Flamengo levasse torcida no estádio, o Galo faria também o uso da liminar que conseguiu no STJD. Diante deste cenário, o melhor caminho foi chegar num consenso pelo retorno dos torcedores.

Sem permissão do governo local para jogos com torcida, o Bahia aceitou o retorno do público e terá seu jogo diante do Ceará adiado. O Tricolor Baiano espera que já consiga receber torcedores em seu estádio na 26ª rodada. O Santos também optou por adiar sua partida contra o Fluminense - o público nos jogos no Estado de São Paulo estão liberados a partir da segunda-feira (4). O clube aguarda uma sinalização de data da CBF para a partida.

Assim como o Santos, os clubes paulistas tinham a opção de pedir adiamento dos seus jogos. Mas o Palmeiras, por exemplo, não quis por uma decisão técnica. A comissão de Abel Ferreira prefere jogar agora com elenco completo e sem torcida do que correr o risco de não ter todo o grupo à disposição quando o jogo for remarcado lá na frente, por causa de variáveis como lesões, convocações ou suspensões. O duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, neste sábado, também ocorrerá sem público.

Quais jogos poderão ter torcida no estádio?