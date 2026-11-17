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CBF apresentou novas regras de fair play financeiro em reunião com representantes das Séries A e B; medidas também preveem punições para equipes inadimplentes

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, nesta terça-feira (17), novas regras para punir clubes que atrasarem salários de jogadores e integrantes das comissões técnicas. A medida foi discutida em um encontro com representantes das equipes das Séries A e B e prevê a perda de pontos para os inadimplentes a partir de 2028 na primeira divisão. A iniciativa faz parte do projeto de implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro.

A decisão busca combater o desequilíbrio financeiro dos clubes, que vêm gastando mais do que conseguem arrecadar. A preocupação da CBF é evitar que as equipes assumam compromissos financeiros acima de suas capacidades, especialmente com contratações e salários, e depois deixem de cumprir os pagamentos.

O levantamento financeiro apresentado pela CBF ajuda a explicar a preocupação com a situação econômica do futebol brasileiro. De acordo com os dados da entidade, considerando 14 clubes que disputaram a Série A entre 2023 e 2025, as receitas operacionais cresceram 48% no período, enquanto a folha de pagamento do futebol aumentou 50% e os gastos com contratações tiveram alta de 135%.

Apesar do crescimento das arrecadações, dez das 14 equipes terminaram 2025 com resultado operacional negativo, acumulando um déficit conjunto de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. O cenário reforça a necessidade de maior controle sobre os investimentos e compromissos financeiros assumidos pelos clubes.

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A fiscalização ficará sob responsabilidade da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF). O primeiro monitoramento acontecerá 20 dias antes do início do campeonato, quando os clubes deverão comprovar que estão em dia com os pagamentos. Caso seja identificada alguma pendência, a equipe começará a competição com três pontos negativos.

A regra também prevê novas verificações durante a temporada: atrasos de 30 dias resultarão em transfer ban, enquanto dívidas que chegarem a 60 dias provocarão o bloqueio de contratações durante uma janela inteira. Se a inadimplência alcançar 90 dias, haverá nova punição de três pontos, aplicada no campeonato em andamento caso a irregularidade seja constatada até a 19ª rodada. Depois disso, o desconto ficará para a edição seguinte.

As novas medidas também terão aplicação antecipada na Série B. A partir de 2027, equipes da segunda divisão poderão perder três pontos caso acumulem 120 dias de atraso salarial. A competição também terá regras específicas para o controle das folhas de pagamento: os clubes deverão manter os gastos com salários abaixo de 60% das receitas para continuar recebendo os benefícios do Programa de Apoio à Reestruturação Financeira, que auxilia nas despesas com logística e viagens. Na Série A, a implementação da punição por perda de pontos começa em 2028.