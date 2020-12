Portuguesa no Brasileirão Série D: quais times estarão na edição 2021?

Lusa entra para a lista das 64 equipes que irão disputar a quarta divisão na próxima temporada

Com a conquista da Copa Paulista 2020, a Portuguesa garantiu o seu retorno à do Campeonato Brasileiro. A Lusa venceu o Marília por 3 a 2, no Canindé, na noite desta quarta-feira (23) e ficou com a taça, após também ter vencido o jogo de ida por 2 a 1.

O triunfo marca ainda o retorno da Portuguesa à uma competição nacional, o que não ocorria desde 2016. Além disso, o Rubro-Verde faturou R$ 250 mil com a conquista.

Desta forma, a Lusa entra para a lista das 64 equipes que irão disputar a Série D em 2021.

Série D: equipes classificadas

Cada estado do tem direito a um número específico de vagas. Veja:

2 vagas: Amazonas, Roraima, Tocantins, Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo,

3 vagas: , Ceará, , Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

4 vagas:

Até o momento, 61 equipes já garantiram sua classificação para a disputa em 2021. Confira quando elas garantiram suas vagas:

Mais times

1° ASA – 19/01;

2º ABC – 19/02;

3° – 22/02;

4° Salgueiro – 08/03;

5° Guarany de Sobral – 11/03;

6° FC Cascavel – 15/03;

7° Marcílio Dias – 15/03;

8° Cianorte – 15/03;

9° Jaraguá – 15/03;

10° Rio Branco – 15/03;

11° – 15/03;

12° Galvez – 17/03;



13° Boavista – 27/06;

14° – 02/07;

15° – 02/07;

16° Atlético Cearense – 14/07;

17° Retrô – 19/07;

18° Santo André – 22/07;

19° Atlético Alagoinhas – 23/07;

20° Juazeirense – 23/07;

21° Caldense – 26/07;

22° – 26/07;

23° – 26/07;

24° Bahia de Feira – 26/07;



25° Campinense – 28/07;

26° Sousa – 28/07;

27° Uberlândia – 29/07;

28° Patrocinense – 29/07;

29° Murici – 31/07;

30° Castanhal – 01/08;

31° Sergipe – 02/08;

32° Esportivo – 02/08;

33° Paragominas – 05/08;

34° América (RN) – 17/08;

35° Itabaiana – 21/08;



36° – 23/08;

37° Gama – 23/08;

38° Atlético Acreano – 12/09;

39° Moto Club – 14/09;

40° Juventude MA – 14/09;

41° Santana – 16/09;

42° Ypiranga (AP) – 19/09;

43° Aimoré – 24/10;

44° Imperatriz – 07/11;

45° Velho – 19/11;

46° Real Ariquemes – 26/11;

47° – 28/11;

48° Picos – 02/12;

49º Treze – 05/12;

50º – 05/12;

51° Águia Negra – 09/12;

52° União Rondonópolis – 09/12;

53° Rio Branco (ES) – 15/12;

54° 4 de Julho – 16/12;

55° Aquidauanense – 16/12;

56° Nova Mutum – 16/12;

57° Rio Branco (Venda Nova) – 16/12;

58° Caucaia – 17/12;

59° São Raimundo (RR) – 18/12;

60° Atlético Sampaio – 19/12;

61º Portuguesa - 23/12.