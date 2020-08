Brasileirão Série B: os artilheiros e garçons da temporada 2020

Separamos os números desta edição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro pra deixar você por dentro de tudo!

A do Campeonato Brasileiro já está a todo vapor, tendo começado neste último dia 7 de agosto, após paralisação que atrasou o início da segundona, em função das medidas de isolamento social exigidas com a pandemia do novo coronavírus .

Com artilheiros consagrados como Marcelo Moreno, do , Kieza, do e Zé Roberto, da ( carrasco do São Paulo no Paulistão ), bem como jovens em ascensão na carreira em praticamente todas as equipes da segunda divisão, a briga pela artilharia promete ser agitada.

Confira como está a lista dos goleadores da edição 2020, compare com a de 2019 e veja também quem mais deu assistências!

Artilharia - Campeonato Brasileiro da Série B 2020

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Gastón Rodríguez Avaí 2 2 =1 Ronald -SP 2 2 3 Bruno Rodrigues Ponte Preta 1 2 =3 Breno Lopes Juventude 1 2 =3 João Paulo 1 2 =3 Iago Confiança 1 2 =3 Jean Cruzeiro 1 2 =3 Renan Bressan Paraná 1 2 =3 João Paulo Juventude 1 2 =3 Kieza Náutico 1 2 =3 Douglas Coutinho Operário-PR 1 2 =3 Marcelo Moreno Cruzeiro 1 2 =3 Léo Gamalho CRB 1 2 =3 Renato Cajá Juventude 1 2 =3 Thiago Carleto 1 2

Passes para gols - Campeonato Brasileiro da Série B 2020

POS. JOGADOR TIME ASSIST PARTIDAS 1 Júnior Todinho 2 2 =1 Raúl Cáceres Cruzeiro 2 2 3 Renan Bressan Paraná 1 2 =3 Rafael Pereira Avaí 1 2 =3 Jhony Douglas Paraná 1 2 =3 Marcelo Moreno Cruzeiro 1 2 =3 Italo Melo Confiança 1 2 =3 Welinton Cruzeiro 1 2 =3 Julinho Operário-PR 1 2 =3 Wellington Tanque Botafogo-SP 1 2 =3 Renato Cajá Juventude 1 2 =3 Rodrigo Ferreira de 1 2 =3 Tomás Bastos Operário-PR 1 2 =3 Reis Confiança 1 2 =3 Lucas Henrique 1 2

*Números atualizados às 14h de 12 de agosto de 2020.

Brasileirão Série B 2019: quem foi o artilheiro?

(Foto: Getty)

Guilherme, do Sport, foi o goleador isolado da temporada 2019 do Brasileirão da Série B, marcando um total de 17 gols em 35 partidas e ajudando a Leão a conseguir subir para a Série A de 2020. O segundo colocado da última edição foi Fábio, do Oeste, com 15 gols.

Brasileirão 2019: Quem foi o líder em assistências?

(Foto: Flickr/RB )

Craque e herói do título do RB Bragantino, Claudinho foi o líder de assistências da Série B, com 11 passes para gol em 34 partidas. Atrás dele, um empate quíntuplo: Aderlan, também do RB Bragantino, Élvis e Mazinho, do Oeste, Paulinho, do Cuiabá, e Rodolfo, do , empataram com sete assistências.

