Onde assistir aos jogos do Brasileirão feminino 2021?

A primeira fase terá início em abril, com 16 times participantes e transmissão tanto na TV aberta como na fechada

Vai começar mais uma temporada de futebol feminino. A Série A1 do Brasileirão terá início neste sábado, 17 de abril, com 16 equipes disputando o grande título e as duas vagas para a Copa Libertadores de 2022.

Depois de uma temporada atípica em 2020, com uma paralisação no meio da competição em decorrência da pandemia de Covid-19, o Brasileirão feminino está de volta para mais um ano de emoções. O Corinthians chega para defender o título conquistado na última edição, mas não terá vida fácil.

Conforme a modalidade ganha mais espaço no Brasil, as equipes vão conseguindo se reforçar com nomes importantes do futebol feminino, além de poderem apostar nas categorias de base. Desta forma, a temporada de 2021 promete altas emoções com times cada vez mais bem estruturados.

Confira todas as informações de transmissão do Brasileirão Feminino!

Quais são os times do Brasileirão feminino 2021?

Serão 16 times disputando a taça do Brasileirão e as duas vagas para a Libertadores da América de 2022, são eles:

Avaí/Kindermann

Bahia

Botafogo

Corinthians

Cruzeiro

Ferroviária

Flamengo

Grêmio

Internacional

Minas Brasília

Napoli-SC

Palmeiras

Real Brasília

Santos

São José

São Paulo

Onde vão passar os jogos do Brasileirão feminino 2021?

Assim como na temporada passada, a TV Bandeirantes é a emissora que detém os direitos de transmissão das partidas do Brasileirão feminino. O canal Desimpedidos também vai ter a transmissão de alguns jogos, pela internet.

A CBF TV, canal oficial da entidade no MyCujoo também fará a transmissão dos jogos, especificamente aqueles que não entrarem na grade da Band e do Desimpedidos. Desta forma, nenhuma partida ficará no "escuro".

Chegou a ser falado que o Grupo Globo estaria negociando para televisionar alguns jogos no SporTV, mas nada foi oficializado.

Forma de disputa do Brasileirão feminino

Na primeira fase do Brasileirão, em forma de pontos corridos, os 16 times se enfrentam entre si, em turno único. Terminadas as 15 rodadas, os oito melhores times se classificam às quartas de final e os quatro piores são rebaixados à Série A2 para a temporada seguinte.

A partir das oitavas de final, a disputa passa a ser mata-mata, com jogos de ida e volta, de mandos alternados, até mesmo na final, realizada em duas partidas.

Em caso de empate nos confrontos de mata-mata, o classificado será decidido na disputa de pênaltis, sem prorrogação. O gol fora de casa não é critério de desempate.