Brasileirão 2019: veja a premiação em dinheiro que cada time recebe

Equipes rebaixadas, como foi o caso do Cruzeiro, não receberão um centavo em premiações

O Campeonato Brasileiro 2019 já está em sua última rodada, o foi campeão enfileirando recordes e na parte debaixo da tabela e Ceará deixam seus torcedores apreensivos com a luta contra o rebaixamento.

Mas ainda há uma disputa por posições que é importante por fazer a diferença no valor que os clubes irão receber por conta da tabela final, uma vez que a premiação na Série A leva em conta a classificação final.

Vale destacar que os clubes que não fecharam o novo acordo televisivo com a Rede Globo e optaram com o Grupo Turner ( , , Ceará, e ) terão um desconto no valor a ser recebido. No total, serão R$ 330 milhões em prêmios.

Confira, abaixo, os valores que cada clube receberá por posição.]

Campeão | Flamengo | R$ 33 milhões

Vice-campeão | Santos | R$ 31,3 milhões

3.º | | R$ 29,7 milhões

4.º | | R$ 28 milhões

5.º | | R$ 26,4 milhões

6º | | R$ 24,7 milhões

7.º | | R$ 23,1 milhões

8.º | | R$ 21,4 milhões

9.º | Fortaleza | R$ 19,8 milhões

10.º | | R$ 18,5 milhões

11.º | Bahia | R$ 15,5 milhões

12.º | | R$ 14,6 milhões

13.º | | R$ 13,7 milhões

14.º | | R$ 12,8 milhões

15.º | | R$ 11,9 milhões

16.º | Ceará | R$ 11 milhões

Rebaixados não recebem um centavo

Rebaixados: Cruzeiro (17º), (18º), (19º), Avaí (20º).