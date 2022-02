Brasil x Holanda feminino: escalação, desfalques e mais do Torneio Internacional da França

A seleção brasileira feminina estreia no Torneio da França contra a Holanda nesta quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Michel D’Ornano, em Caen.

Depois do confronto contra as holandesas, as brasileiras terão pela frente a França, no sábado (19), às 17h10 (de Brasília), e fecha a participação na competição no dia 22, diante da Finlândia, às 14h30 (de Brasília).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de mudar a programação por causa de um atraso na viagem - uma passageira passou mal no voo e faleceu na chegada a Madrid, onde a equipe fez escala antes de desembarcar na França, a seleção brasileira feminina treinou nesta terça-feira já visando a estreia no Torneio da França.

Sem poder contar com Bia Zaneratto e Julia Bianchi, que se recuperam dos efeitos da Covid-19, a técnica Pia Sundhage convocou três jogadoras: Ludmila, do Atlético de Madrid, Ana Vitória, do Benfica, e Lauren, do Madrid CFF.

A atacante Ludmila, do Atlético de Madrid (ESP), a meia Ana Vitória, do Benfica (POR) e a zagueira Lauren, do Madrid CFF (ESP), estão convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina na disputa do Torneio Internacional da França. pic.twitter.com/XtR4CIjEBC — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 15, 2022

No último encontro entre as equipes, o jogo terminou empatado por 3 a 3, nas Olimpíadas 2021, em Tóquio.

Possível escalação do Brasil: a definir.

Possível escalação da Holanda: a definir.

TRANSMISSÃO AO VIVO

Brasil x Holanda será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta quarta-feira, no Estádio Michel D’Ornano. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real (clique aqui).