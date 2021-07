Brasil x Egito: último encontro nas Olimpíadas teve duelo Neymar vs Salah

Jogo ocorrerá neste sábado, dia 31 de julho, às 07h (de Brasília), válido pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Nas Olimpíadas de Londres 2012, a seleção brasileira de futebol se encontrava no Grupo C, com Bielorússia, Nova Zêlandia e Egito, este que será novamente o adversário do Brasil, dessa vez nas quartas de final.

Naquele jogo, diversos atletas apareciam timidamente para o futebol mundial, mas dois tornaram-se grandes destaques: Neymar, pelo lado brasileiro, e Salah, pelo lado egípcio, os dois aos 20 anos.

Tanto um quanto o outro deixaram seus gols registrados, finalizando o placar em 3 a 2 para a camisa verde e amarela. O Egito viria a se classificar na fase de grupos, mas acabou sendo derrotado nas quartas de final para a seleção japonesa. Já a seleção brasileira acabou com o vice, quando perdeu para o México na final, por 2 a 1.

Resumo do jogo Brasil x Egito, nos Jogos de Londres 2012

JOGO Brasil x Egito DATA/LOCAL 26 de julho de 2012, Millennium Stadium, Cardiff, Reino Unido ESCALAÇÕES BRASIL: Neto; Rafael, Thiago Silva, Juan e Marcelo; Sandro (Danilo), Romulo e Oscar; Neymar, Hulk (P.H.Ganso) e Leandro Damião (A.Pato). EGITO: Ahmed El Shenawy; Alaa Eldin, Fathi, Ramadan e Hegazy; Saleh Gomaa (Ahmed), Hossam Hassan e Elneny (Magdy); Mohsen (Salah), Aboutrika e Emad Meteab. PLACAR FINAL 3 x 2 GOLS: Rafael, Neymar e Leandro Damião para o Brasil; Salah e Aboutrika para o Egito.

O Egito estava com sangue nos olhos e queria a classificação como qualquer outra. Logo no começo do jogo, Elneny quase abriu o placar para o Egito, mas o goleiro Neto conseguiu fechar o ângulo do atacante. Pouco tempo depois, Rafael abriu o placar para o Brasil.

A seleção brasileira dominou o primeiro tempo, fechando a primeira etapa em 3 a 0. O ídolo do Liverpool Mouhamed Salah, que na época chegava ao FC Basel, da Suiça, entrou logo no início do segundo tempo, com a missão de ajudar sua equipe num jogo que parecia perdido.

Ao longo do segundo tempo, a seleção egípcia conseguiu diminuir o placar para 3 a 2, mas foi mesmo assim que terminou a partida.

(Foto: Getty Images)

O que esperar de Brasil x Egito nos Jogos de Tóquio 2020?

O Brasil vem de uma ótima sequência, com sete gols marcados e três sofridos, mantendo ainda uma invencibilidade nos três jogos em que atuou (duas vitórias e um empate). Dos sete marcados, cinco foram de Richarlison, atacante que assumiu a pesada camisa 10 verde e amarela, mostrando segurança e propriedade para atuar como titular da seleção olímpica.

Caso o "Pombo" marque três gols até o fim da participação brasileira no futebol olímpico, alcançará Bebeto, maior goleador da seleção no evento (oito gols).

A seleção egípcia marca uma vitória, um empate e uma derrota na competição, até o momento, marcando apenas dois gols no total, marcados contra a Austrália. No entanto, tomou apenas um na partida contra a Argentina, mostrando boa qualidade defensiva.

Prováveis escalações:

BRASIL - Santos; Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Claudinho e Bruno Guimarães; Antony, Matheus Cunha e Richarlison.

EGITO - El Shenawy; El Eraki, Toeima, Hegazy, Hamdi e Abou; Shalabi, El Hagrasi, Sobhl e Mohamed; Rayyan.

Local:

O jogo será realizado no Estádio Saitama, localizado na cidade japonesa Saitama.