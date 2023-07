Brasil x Chile ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (2), em amistoso pré-Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV

Brasil e Chile se enfrentam na manhã deste domingo (2), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília – DF, pelo amistoso que antecede a Copa do Mundo Feminina de Futebol. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na TV aberta.

Na última vez que jogaram, o Brasil venceu as alemãs em Nuremberg – Alemanha, pelo placar de 2 a 1, enquanto o Chile perdeu para o Haiti e foi desclassificada para o mundial.

No histórico de confronto, foram 15 jogos disputados entre as seleções, com ampla vantagem brasileira, com 14 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Tendo como último confronto, a conquista do Torneio de Manaus, em 2021, por parte das brasileiras no placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê; Antonia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Kerolin, Ary Borges, Nycole e Adriana; Geyse e Debinha

Chile: Antonia Canales; Michelle Olivares, Camila Sáez, Catalina Figueroa e Fernanda Pinilla; Yastin Jiménez, Yessenia López e Karen Araya; Daniela Zamora, Yenny Acuña e Javiera Grez

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Chile

Sem desfalques confirmados.

Quando é?