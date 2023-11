Os rivais divergem nos números, mas o confronto é bastante equilibrado

A rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol é grande. O clássico sul-americano, também conhecido como Superclássico das Américas, é um dos principais jogos do mundo. E este confornto, que gerou polêmica há pouco mais de dois meses, vai ganhar um novo capítulo na próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O confronto, que já tem 109 anos de história, é assunto de discórdia em relação aos números, mesmo assim, porém, é bastante equilibrado, seja qual for a contagem feita. Entre competições oficiais, amistosos, taças etc, Brasil e Argentina somam mais de 100 jogos disputados.

O penúltimo encontro acabou em uma polêmica e um jogo suspenso quando oficiais da Vigilância Sanitária entraram em campo na Neo Química Arena ainda no primeiro tempo. Já a última partida entre as equipes terminou empatada pelo placar de 0 a 0, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Veja os números do clássico sul-americano:

Brasil x Argentina: quem venceu mais vezes?

O clássico sul-americano tem algumas diferenças nos números de acordo com a fonte. A Fifa e as duas entidade nacionais discordam entre si, assim como um levantamento histórico feito pela Folha, que também tem números divergentes.

Segundo a Fifa, Brasil e Argentina se enfrentaram 109 vezes, com 42 vitórias da seleção brasileira, 27 empates e 40 triunfos dos Hermanos. O números, porém, é maior do que os considerados pela CBF e pela AFA.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, as duas seleções se enfrentaram 108 vezes. Nestas, 43 vezes o Brasil venceu, 39 a vitória foi argentina, e 26 resultados foram empates.

Já a Associação de Futebol Argentina, que também considera 108 jogos, porém não os mesmos que a CBF, computou 42 vitórias argentinas, 40 brasileiras e mais 26 empates.

Além destes dados, a Folha de S. Paulo, em 2019, fez uma pesquisa histórica, atualizada pela Goal. Segundo os dados, as seleções se enfrentaram 112 vezes, nas quais o Brasil venceu 44, a Argentina 42 e 26 terminaram com o empate.

Quais jogos geram discordância entre a CBF e a AFA?

Segundo a Folha de S. Paulo, são oito os jogos em que CBF e AFA não chegam em consenso em seus levantamentos, cada um considera quatro deles como válidos e o outro considera os outros quatro. Os jogos considerados pela CBF estão em negrito e os considerados pela AFA em itálico.

9 de junho de 1908 - Brasil 2 x 3 Argentina (amistoso)

A AFA considera este como sendo o primeiro jogo entre os rivais, no entanto, a CBF defende que, à época, a seleção brasileira ainda não existia - segundo a confederação, só passou a existir oficialmente em 1914.

8 de setembro de 1912 - Brasil 3 x 6 Argentina (amistoso)

Segundo a AFA, este é um amistoso oficial entre as equipes, mas a CBF volta a dizer que a seleção brasileira ainda não existia.

22 de outubro de 1922 - Brasil 2 x 1 Argentina (Copa Roca)

A CBF considera este como um confronto por um torneio oficial, ou seja, deve ser considerado. Por outro lado, a AFA defende que não usou sua equipe principal no jogo.

2 de dezembro de 1923 - Argentina 0 x 2 Brasil (Taça da Fraternidade)

Novamente, a CBF considera este um jogo por uma competição oficial, mas a AFA também alega que não tinha sua equipe principal. Segundo os argentinos, o time principal, inclusive, jogou no mesmo dia pela Copa América.

7 de agosto de 1968 - Brasil 4 x 0 Argentina (amistoso)

A CBF considera este como sendo um amistoso oficial, mas a AFA diz que nenhuma das equipes era uma seleção propriamente dita, mas sim combinados regionais.

11 de agosto de 1968 - Brasil 3 x 2 Argentina (amistoso)

Os argumentos são os mesmos do jogo anterior, disputado quatro dias antes.

25 de setembro de 1988 - Brasil 1 x 0 Argentina (Jogos Olímpicos de Seul)

A CBF considera que as partidas das seleções olímpicas não devem entrar no levantamento, enquanto a AFA defende que sim.

19 de setembro de 2002 - Argentina 3 x 0 Brasil (Jogos Olímpicos de Pequim)

Os argumentos são os mesmos do jogo anterior