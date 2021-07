Brasil x Arábia Saudita: Matheus Henrique assume vaga de Douglas Luiz, suspenso

Suspenso, volante do Aston Villa da vaga para jogador do Grêmio: seleção brasileira precisa de apenas um empate para garantir a classificação

Com uma vitória e um empate em dois jogos nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção brasileira masculina volta a campo na madrugada desta quarta-feira (28), diante da Arábia Saudita, pela última partida da primeira fase. Sem Douglas Luiz, expulso diante da Costa do Marfim, Matheus Henrique assume a vaga no meio-campo.

O técnico André Jardine confirmou que a única mexida da equipe para o confronto será mesmo a entrada de Matheus Henrique, na vaga de Douglas Luiz. Sendo assim, a seleção brasileira entrará em campo com: Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison.

Com quatro pontos e o melhor saldo de gols, o Brasil precisa de apenas um empate diante dos sauditas, que já estão eliminados do torneio, para garantir a classificação. Apesar da desclassificação, Jardine acredita em jogo difícil.

"Mesmo fora, acreditamos que a Arábia vai fazer uma final de Olimpíada, vai fazer seu último jogo, o jogo de despedida, sabemos o peso que tem ganhar da seleção brasileira. Não tem almoço de graça, vai ser um jogo duro, vale a nossa ambição de sair em primeiro, que é um objetivo nosso. E sabemos que a Arábia vai jogar para vencer a seleção brasileira. Eles têm uma equipe organizada, com jogadores de ataque perigosos, tem tudo para ser um grande jogo, um jogo mais franco, as defesas vão trabalhar mais, os atacantes com mais espaço, com capacidade de drible dos dois lados, vai ser um jogo bacana de se assistir", disse o comandante brasileiro.