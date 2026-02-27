Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do hexagonal final do Sul-Americano Feminino sub-20

Brasil e Venezuela entram em campo neste sábado (28), às 20h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Feminino sub-20. A partida acontece no Estádio Carfem, em Ypané, e tem transmissão ao vivo do Sportv (confira a programação completa de futebol aqui).

Com vaga já garantida na Copa do Mundo da categoria, o Brasil vai em busca do título da competição. Na liderança da chave com 10 pontos, a seleção treinada por Camilla Orlando só precisa de uma vitória simples para não depender de outros resultados. Em segundo com oito pontos, o Equador ainda sonha com a conquista.

A Venezuela, por sua vez, vive situação bem diferente. Ocupando a lanterna com apenas dois pontos, a equipe venezuelana necessita ganhar do Brasil e de uma combinação de placares para conseguir ficar entre os quatro que vão disputar o Mundial.

Prováveis escalações

Brasil: Elu; Emilly, Thay, Ana Bia, Sofia; Clarinha, Dudinha, Brendha; Vitorinha, Kaylane, Gisele.

Venezuela: Rebanales; Pérez, Blanco, Muñoz, Díaz; Duran, Reyes, Fabiana Hernández, Chirinos; Herrera, Graterol.

Desfalques

Brasil

Sem ausências confirmadas.

Venezuela

Substituída por lesão contra a Colômbia, Génesis Hernández é dúvida.

