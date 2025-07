Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa América feminina

Seleções se enfrentam neste domingo (13), no Estádio Chillogallo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Venezuela se enfrentam neste domingo (13), às 21h (de Brasília), no Estádio Chillogallo, em Quito, pela primeira da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeã da Copa América, a seleção brasileira feminina conquistou oito dos nove títulos disputados até 2022. A única derrota foi em 2006, quando a Argentina venceu o Brasil na final. Agora, as brasileiras estreiam no Grupo B, que ainda conta com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

Por outro lado, a Venezuela participou das nove edições disputadas da Copa América, e conquistou o terceiro lugar em 1991, melhor resultado histórico da seleção no torneio. As venezuelas são treinadas pelo brasileiro Ricardo Belli, ex-Palmeiras.

Brasil feminino: Lorena; Fê Palermo, Mariza, Isa Haas e Yasmin; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin, Dudinha e Amanda Gutierres (Gabi Portilho).

Venezuela feminino: Rebanales; Apóstol, Herrera, Giménez e Angulo; Rodríguez, García, Castellanos e Olivieri; Speckmaier e Altuver.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmadas.

Venezuela

Não há desfalques confimados.

Quando é?

Data: domingo, 13 de julho de 2025

domingo, 13 de julho de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Chillogallo - Quito, EQU

