Brasil vence com facilidade no retorno de Neymar e é o líder do grupo

Na madrugada de quinta para sexta-feira, o Brasil venceu a Escócia com relativa facilidade. Em Miami, a seleção sul-americana derrotou os escoceses por 3 a 0. Com isso, a equipe de Carlo Ancelotti soma 7 pontos, o mesmo número do Marrocos. No entanto, o Brasil tem melhor saldo de gols e, portanto, lidera o grupo.

Já aos nove minutos, o Brasil abriu o placar. Após uma perda de bola muito tola de Scott McKenna na própria área, Vinicius Júnior finalizou com facilidade.

Dez minutos depois, o atacante do Real Madrid parecia marcar seu segundo gol na partida. Desta vez, foi Jack Hendry quem cometeu o erro. Ele perdeu a posse da bola para Vinicius, que em seguida marcou. No entanto, o ponta-esquerda fez isso de forma irregular, o que levou o VAR a anular o gol.

Pouco antes do intervalo, o Brasil, que já vinha dominando toda a primeira etapa, esteve novamente perto de marcar. Matheus Cunha tentou aproveitar um cruzamento pela lateral, mas viu seu chute ser tirado da linha.

Por fim, nos acréscimos do primeiro tempo, o Brasil conseguiu o gol que selou a vitória por 2 a 0. Um cruzamento perfeito de Bruno Guimarães foi cabeceado por Vinicius na segunda trave.

A Escócia tentou, no início do segundo tempo, salvar o que ainda dava para salvar. Scott McTominay cabeceou direto para as mãos de Alisson e Curtis Shankland não recebeu pênalti por um leve empurrão.

No fim das contas, o Brasil selou ainda mais a vitória. Após uma jogada brilhante de Guimarães, Cunha conseguiu empurrar a bola para o gol vazio. O atacante do Manchester United marcou seu terceiro gol no torneio.

A dez minutos do fim, Ancelotti achou que era hora de colocar Neymar em campo. O atacante disputou sua 128ª partida pela seleção contra a Escócia. A primeira desde outubro de 2023.