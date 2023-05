Brasil vai enfrentar Guiné e Senegal em junho, mas não tem técnico para fazer convocação

Tendência é que Ramon Menezes dirija a equipe, mas treinador está com a sub-20, na Argentina

Ainda sem treinador, a seleção brasileira fechou dois amistosos para a data FIFA de junho que acontece entre os dias 12 e 20. Segundo soube a GOAL, os adversários serão Guiné e Senegal. As partidas acontecerão na Espanha e em Portugal.

Ainda segundo soube a GOAL, a CBF tentou enfrentar seleções europeias, mas por conta do calendário não conseguiu adversários disponíveis. A primeira partida está agendada para acontecer na Espanha, contra Guiné. Depois disso, a seleção brasileira enfrenta Senegal, em Lisboa, no estádio do Sporting.

A CBF vive um grande dilema já que a convocação, segundo as normas da FIFA, precisa ser realizada até domingo (28). Depois disso, a entidade máxima do futebol não garante a liberação dos jogadores por parte dos clubes. Ramon Menezes, o mais cotado para comandar a equipe, está com a sub-20, no Mundial da categoria, na Argentina.

Inicialmente, a CBF havia planejado tentar se reunir com Carlo Ancelotti, alvo prioritário para comandar a equipe, nesta ida à Europa, uma vez que a temporada já estaria finalizada. Com a eliminação do Real Madrid na Champions, no entanto, a entidade antecipar as conversas. Apesar das recentes declarações do treinador, Ednaldo Rodrigues, ainda não sinalizou uma desistência.