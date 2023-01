Quando é o próximo jogo da seleção brasileira sub-20?

Após derrotar o Peru, Brasil se prepara para encarar a Argentina pelo Sul-Americano Sub-20

Após estrear com vitória no Campeonato Sul-Americano sub-20 contra o Peru, a seleção brasileira se prepara para encarar a Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. Na última quinta-feira (19), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, o Brasil derrotou a seleção peruana por 3 x 0, com dois gols de Vitor Roque e um de Andrey Santos. Após a partida, o técnico Ramon reforçou a importância dos três pontos e elogiou o comportamento da equipe na estreia.

“Primeiro que foi ótimo vencer. É sempre muito importante, ainda mais por ser o primeiro jogo. Nós sabíamos a dificuldade que ia ser essa partida. Os últimos três jogos do Peru foram ótimos. É um time bem treinado e que vai somar pontos dentro da competição”, elogiou o adversário e depois complementou.

Agora, a seleção brasileira enfrenta os argentinos na próxima segunda-feira, 23 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), novamente no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Para o duelo, e para o restante da competição, o Brasil terá o desfalque do zagueiro Weverton, do Cruzeiro, cortado pelo técnico Ramon Menezes por conta de uma fratura no tornozelo, sofrida ainda no primeiro tempo do duelo contra o Peru.

O Brasil está no grupo A do Sul-Americano sub-20, que conta também com o Paraguai, além de Argentina e Peru.

CBF

Jogos do Brasil no Sul-Americano Sub-20

Rodada Jogo Data Horário 1ª rodada Peru 0 x 3 Brasil 19 de janeiro 21h30 (de Brasília) 2ª rodada Argentina x Brasil 23 de janeiro 21h30 (de Brasília) 3ª rodada Brasil x Colômbia 25 de janeiro 21h30 (de Brasília) 4ª rodada Brasil x Paraguai 27 de janeiro 21h30 (de Brasília)

Convocados do Brasil para o Sul-Americano Sub-20

Goleiros:

Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais:

Arthur (América -MG), André (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros:

Douglas Mendes (Red Bull Bragantino), Robert Renan (Corinthians), Weverton (Cruzeiro) e Michel (Palmeiras);

Meio-campistas:

Andrey Santos (Chelsea), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio), Alexsander (Fluminense) e Guilherme Biro (Corinthians);

Atacantes:

Stênio (Cruzeiro), Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Renan Viana (Athletico-PR), Luis Guilherme (Palmeiras), Sávio (PSV-HOL) e Vitor Roque (Athletico-PR).