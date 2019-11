Brasil sub-17 é campeão mundial e 'salva' feriadão desastroso das seleções

Tendo a Argentina como o grande algoz em dois dias, jovens do sub-17 salvam o fim de semana dos brasileiros

Os meninos da seleção sub-17 salvaram o feriadão desastroso das seleções. Se a seleção principal foi derrotada pela Argentina por 1 a 0 no amistoso que foi marcado pelo retorno de Lionel Messi, autor do único gol da partida, e a seleção sub-23 também perdeu pelo mesmo placar para os hermanos na final do Torneio Tenerife, o mesmo não se pode dizer dos meninos mais jovens.

Espatando a freguesia e honrando a camisa, o chegou ao seu quarto título do após conquistar a virada sobre o e vencer por 2 a 1 já na prorrogação, com gols de Kaio Jorge e Lázaro. González fez para os mexicanos.

A pode ter vencido o Brasil em dois dias, mas os meninos da Sub-17 alcançaram o tetra após as conquistas em 1997, 1999 e 2003 do Mundial.