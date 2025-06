Seleções entram em campo nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na TV Globo, o jogo da seleção brasileira será narrado por Luis Roberto com os comentários de Júnior e Caio Ribeiro. Já no sportv, Luiz Carlos Jr. estará ao lado dos comentaristas Eric Faria e Ricardinho.

Após empatar sem gols com o Equador na estreia do técnico Carlo Ancelotti, a seleção brasileira volta a campo com o apoio da torcida e pode garantir a classificação para o Mundial de 2026. Além de vencer, o Brasil precisa torcer para o Uruguai derrotar a Venezuela em Montevidéu. No momento, ocupa a quarta posição, com 22 pontos. Em 15 jogos, acumula seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 48%.

Para o confronto, o técnico Ancelotti poderá contar com Raphinha, que cumpriu suspensão contra o Equador. Assim, o atacante do Barcelona entra no lugar de Estêvão. Já Matheus Cunha foi testado na vaga de Richarlison e pode iniciar entre os titulares.

Por outro lado, o Paraguai ocupa a terceira posição, com 24 pontos, e chega embalado pela vitória sobre o Uruguai por 2 a 0 na última rodada. No primeiro turno das Eliminatórias, os paraguaios venceram o Brasil por 1 a 0, no Estádio Defensores del Chaco.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Almirón, Cubas, Diego Gómez e Galarza; Enciso e Sanabria.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Paraguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de junho de 2025 Hora: 21h45 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP Arbitragem: Jesús Valenzuela (árbitro), Jorge Urrego e Tulio Moreno (assistentes), Juan Soto (VAR)

