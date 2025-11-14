Brasil x Paraguai: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial sub-17 2025

Brasil e Paraguai entram em campo nesta sexta-feira (14), às 12h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase de grupos do Mundial sub-17 2025. A partida acontece no Complexo Esportivo Aspire Zone, em Doha, e possui transmissão ao vivo do Sportv 2, da CazéTV e do FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

A seleção brasileira Sub-17 chega às oitavas de final embalada por uma campanha sólida na primeira fase. A equipe de Dudu Patetuci liderou o Grupo H com sete pontos, construídos em duas vitórias expressivas — 7 a 0 sobre Honduras e 4 a 0 contra a Indonésia — e um empate diante da Zâmbia, no qual saiu atrás e buscou o 1 a 1. Agora, em jogo único valendo vaga nas oitavas, o Brasil entra com favoritismo técnico, mas sabendo que paciência e concentração serão essenciais para superar um adversário disciplinado e acostumado a jogos duros.

O Paraguai chegou ao mata-mata com uma trajetória bem mais acidentada, mas sustentada em competitividade e solidez defensiva. A equipe de Mariano Uglessich passou em terceiro lugar no Grupo J com quatro pontos, em uma campanha que começou com derrota por 2 a 1 para o Uzbequistão, seguida de vitória por 2 a 1 sobre o Panamá e, por fim, um empate sem gols com a líder Irlanda — resultado que garantiu a classificação entre os melhores terceiros colocados.

Prováveis escalações

Brasil: João Pedro; Arthur Ryan, Vítor Hugo, Dudu e Ângelo Candido; Zé Lucas; Kayke, Felipe Morais, Tiago e Ruan Pablo; Dell. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci

Paraguai: Chitambala; Kalimina, Sibeene, Banda e Mwape; Mwale e Chilemu; Simute, Phiri e Mulenga; Nyirongo. Técnico: Makinka

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Paraguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?