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CUP-FR98-BRA-NOR-BEBETO-REKDALAFP
Luis Felipe Gonçalves

Brasil e Noruega irão repetir a combinação de uniformes da partida de 1998

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo

Fardamento que será utilizado nas oitavas é o mesmo do jogo em que os noruegueses venceram o Brasil há 28 anos

O reencontro tem até visual de déjà vu. Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo - e entrarão em campo com exatamente a mesma combinação de uniformes do histórico duelo de 1998.

A seleção de Carlo Ancelotti usará a tradicional camisa amarela com shorts azul e meiões brancos. Alisson, provável titular no gol, vestirá uniforme todo roxo. Do lado norueguês, camisa vermelha e shorts branco, com o goleiro de verde.

A última vez que as duas seleções se encontraram em uma Copa do Mundo, na terceira rodada da fase de grupos do Mundial na França, a Noruega venceu por 2 a 1 com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal. Bebeto marcou o único gol brasileiro. A combinação de uniformes era idêntica à de domingo.

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Esta será a quarta vez que o Brasil utiliza o uniforme principal neste Mundial. Com a camisa amarela, a seleção venceu a Escócia por 3 a 0, empatou com Marrocos em 1 a 1 e bateu o Japão por 2 a 1 nas oitavas. A única aparição com o uniforme azul foi na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na fase de grupos.

A Noruega, vale lembrar, é a única seleção da história contra a qual o Brasil nunca venceu, dois empates e duas vitórias para os europeus no histórico. Quem avançar no domingo enfrenta o vencedor de Inglaterra x México, marcado para as 21h do mesmo dia.

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