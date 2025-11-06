Brasil x Indonésia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial sub-17 2025

Brasil e Indonésia entram em campo nesta sexta-feira (07), às 12h35 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do Mundial sub-17 2025. A partida acontece no Complexo Esportivo Aspire Zone, em Doha, e possui transmissão ao vivo do Sportv 2, da CazéTV e do FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

O Brasil sub-17 chega para o duelo contra a Indonésia embalado pela goleada por 7 a 0 sobre Honduras na estreia da Copa do Mundo. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci mostrou domínio absoluto e um futebol ofensivo, com destaque para a intensidade e concentração dos jovens atletas. O treinador destacou o equilíbrio emocional do grupo e o foco em manter o padrão de desempenho nesta sexta-feira, quando uma nova vitória pode encaminhar a classificação antecipada às oitavas de final. Com elenco unido, boa preparação física e histórico vencedor na categoria — são quatro títulos mundiais —, a Seleção entra em campo confiante para seguir entre os protagonistas do torneio.

A Indonésia, por sua vez, tenta se recuperar após perder de virada para a Zâmbia por 3 a 1 na rodada de abertura. Agora, diante de um dos favoritos ao título, o desafio é ainda maior: somar pontos para seguir viva na briga pela classificação. O time aposta em uma postura mais compacta e disciplinada para tentar conter o ímpeto ofensivo brasileiro e buscar um resultado histórico no Aspire Zone, em Doha.

Prováveis escalações

Brasil: João Pedro; Arthur Ryan, Angelo, Vitor Hugo, Luis Eduardo; Felipe Morais, Zé Lucas, Tiago Augusto; Kayke Ayrton, Ruan Pablo e Dell.

Indonésia: Dafa Al; Eizar Tanjung, Lucas Lee, Fabio Azkairawan, Putu Panji; Mathew Baker, Evandra Florasta, Muhamad Gholy; Nazriel Syahdan, Fadly Alberto e Mochammad Fijatullah

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Indonésia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?