Brasil x França: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final do Mundial sub-17 2025

Brasil e França entram em campo nesta terça-feira (18), às 10h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial sub-17. O jogo será no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, com transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e da CazéTV, no YouTube. As grades dessas emissoras também ficam disponíveis no streaming do Prime Video (clique aqui e confira a programação completa).

A seleção brasileira sub-17 chega para o confronto decisivo após um duelo emocionante contra o Paraguai na segunda fase, classificando-se na disputa de pênaltis. Na fase de grupos, a equipe de Carlos Eduardo Patetuci goleou Honduras e Indonésia por, respectivamente, 7 a 0 e 4 a 0, e empatou com a Zâmbia em 1 a 1, garantindo a liderança do Grupo H.

Do outro lado, embora tenha se classificado em primeiro lugar do Grupo K, a seleção francesa avançou ao mata-mata graças ao saldo de gols. Com uma vitória sobre o Chile, um empate contra o Canadá e uma derrota para Uganda, as quatro seleções da chave terminaram com quatro pontos, exigindo o critério de desempate. Na segunda fase, os europeus bateram a Colômbia por 2 a 0.

Todos os jogos das oitavas acontecem nesta terça. Quem passar de Brasil x França enfrenta o vencedor do duelo entre Marrocos e Mali, que acontece posteriormente, às 12h45 (de Brasília).

Prováveis escalações

Brasil: João Pedro; Angelo, Luccas Ramon, Luis Eduardo e Derick; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais; Ruan Pablo, Dell e Kayke. Técnico: Dudu Patetuci.

França: Ilan Jourdren; Lucas Batbedat, Abdoulaye Nassoko, Ruben Lomet e Emmanuel Mbemba; Abdoulaye Camara, Believe Munongo e Kais Lesueur; Isaiah Bohui, CHrist Batola e Antoine Valero. Técnico: Lionel Rouxel.

Desfalques

Brasil

O zagueiro Vitor Hugo está suspenso devido ao cartão vermelho recebido na segunda fase, contra o Paraguai.

França

Sem desfalques confirmados.

Quando é?