Brasil x Equador ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Sul-Americano sub-17

Equipes estreiam nesta quinta-feira (30), no Estádio Christian Benítez; veja como acompanhar na TV

Brasil e Equador se enfrentam na noite desta quinta-feira (30), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Christian Benítez, em Guayaquil, pela rodada de estreia do Grupo A do Sul-Americano sub-17. Vale lembrar que o torneio dá quatro vagas para a Copa do Mundo, que será disputada em novembro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em busca do 13º título na competição, a seleção brasileira sub-17 volta a campo após jogos-treinos diante do Botafogo Sub-18 (4 a 1) e Friburguense Sub-20 (3 a 0).

Já a seleção equatoriana, anfitriã do Sul-Americano sub-17, jogou apenas duas vezes no ano, justamente contra o Brasil. E nos dois amistosos ficou no empate por 4 a 4 e 1 a 1. Além de Brasil e Equador, Chile, Colômbia e Uruguai completam o Grupo A.

Prováveis escalações

Brasil: Phillipe Gabriel; Vitor Reis, Da Mata, Dalla Corte e Vitor Gabriel; Matheus Ferreira, Lucas Camilo e Dudu; Rayan, Matheus Reis e Kauã Elias. Técnico: Phelipe Leal.

Equador: Christian Loor; Jesús Polo, Alan Davis, Jair Collaguazo e Elkin Ruiz; Joel Reyes, Rooney Troya, Kendry Páez e Anthony Montezuma; Emerson Morales e Michael Bermúdez. Técnico: Diego Martínez.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Equador

Sem desfalques confirmados.

Quando é?