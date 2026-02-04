Brasil x Equador: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Sul-Americano feminino sub-20

Brasil e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 18h (de Brasília), no Estádio Luís Alfonso Giagni, no Paraguai, pela primeira rodada do Sul-Americano sub-20 feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv 3 na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Grande favorito, o Brasil estreia no Sul-Americano buscando defender a sua hegemonia no torneio. Único campeão com 10 títulos conquistados, a seleção brasileira também está em busca da vaga na Copa do Mundo sub-20, que acontece na Polônia.

O Brasil está no Grupo B ao lado de Equador, Argentina, Peru e Bolívia. As três melhores equipe de cada grupo se classifica para a fase final do Sul-Americano. A seleção será comandada por Camilla Orlando.

Convocadas para o Sul-Americano sub-20

Goleiras: Elu (São Paulo), Faichel (Ferroviária)

Defensoras: Ana Bia (São Paulo), Bia Martins (Internacional), Sara (Santos), Sofia (Flamengo), Thay (Botafogo), Isa Nunes (Flamengo), Samara (Santos)

Meias: Adrielly (Fluminense), Clarinha (Benfica), Emilly (Flamengo), Julia Martins (Grêmio), Kaylane (Flamengo), Nayara (Botafogo), Vitorinha (São Paulo)

Atacantes: Brendha (Flamengo), Carioca (Fluminense), Dudinha (Ferroviária), Evelin (Santos), Gisele (Grêmio), Tainá (Ferroviária)

Brasil sub-20 feminino: a atualizar.

Equador sub-20 feminino: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Equador

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Luís Alfonso Giagni - Villa Elisa, PAR

