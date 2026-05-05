Robinho Júnior (18) registrou queixa contra Neymar (34), que teria lhe dado um soco no último fim de semana durante o treino do Santos. O clube brasileiro já iniciou uma investigação interna.

Na segunda-feira, a mídia esportiva brasileira divulgou a notícia bombástica sobre Neymar. O astro mundial teria agredido Robinho Júnior, filho do ex-atacante que atuou, entre outros, pelo Real Madrid, Manchester City e AC Milan.

A notícia foi divulgada pela Globo Esporte, que conversou com várias fontes presentes no incidente. A briga começou depois que Robinho Júnior driblou o astro.

Neymar não gostou da jogada e pediu ao seu companheiro de equipe, 16 anos mais novo, para “ir com calma”. Após a repreensão, começou uma discussão seguida de uma briga.

Não ficou só no empurra-empurra. Em seguida, Neymar deu um soco no adolescente, sob o olhar atento do resto do elenco. O craque percebeu rapidamente o erro e se desculpou quase imediatamente.

O caso ganha um novo desdobramento agora que Robinho Júnior registrou queixa. Além disso, o Santos iniciou uma investigação interna.

Robinho Júnior exigiria um pedido de desculpas público de Neymar. A mídia brasileira, no entanto, informa que o experiente jogador não tem essa intenção. Ele não entende nada dessa atitude de seu pupilo, a quem ele havia incluído anteriormente na equipe como mentor.