Brasil chega à Copa do Mundo com tabu: nunca o líder do ranking da FIFA foi campeão

Desde a criação do ranking, em 1992, a seleção brasileira chegou para a Copa do Mundo na liderança em três ocasiões

Atual líder do ranking da Fifa, a seleção brasileira chegará ao Qatar com a missão de tentar ser a primeira seleção a conquistar a Copa do Mundo sendo líder do ranking.

Criado em 1992, o Ranking de seleções da Fifa serve, principalmente, para definir os cabeças-de-chave da Copa do Mundo. Mas, desde a sua criação, nenhuma seleção que liderava o ranking conseguiu o título Mundial.

Em 1994, a primeira Copa após a criação do ranking, a Alemanha era a líder, e acabou sendo eliminada nas quartas de final. O título daquele ano ficou com o Brasil.

Já em 1998, a seleção brasileira liderava o ranking de seleções da Fifa, mas acabou ficando apenas com o vice-campeonato da Copa do Mundo, conquistada pela França.

No pentacampeonato da seleção brasileira, quem liderava o ranking de seleções era a até então campeã mundial, França.

Nas duas Copas seguintes, em 2006 e 2010, o Brasil liderava o ranking, mas acabou sendo eliminado nas quartas de final nas duas ocasiões. Os títulos ficaram com Itália e Espanha, respectivamente.

Já nas Copas de 2014 e 2018, o ranking era liderado por Espanha e Alemanha, respectivamente. Porém, as duas seleções acabaram eliminadas na fase de grupos, mantendo o tabu. Em 2014, o título ficou com a Alemanha, enquanto em 2018 os franceses se sagraram campeões.

Em 2022, a seleção brasileira chegará para a Copa do Mundo como líder do ranking de seleções da Fifa, após cinco anos longe da liderança. Os comandados por Tite não perdem desde a final da Copa América de 2021 contra a Argentina, há 15 jogos, e chegarão no Qatar com a missão de ser a primeira seleção líder do ranking da Fifa a conquistar o Mundial.