Brasil x Argentina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Sul-Americano feminino sub-20

Brasil e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 18h (de Brasília), no Estádio Luís Alfonso Giagni, no Paraguai, pela quinta rodada do Sul-Americano sub-20 feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv 3 na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Forte candidato ao título, o Brasil chega embalado com aproveitamento de 100% no Sul-Americano Sub-20. Maior campeã da história da competição, com dez títulos conquistados, a equipe nacional quer defender sua hegemonia no torneio continental. Na última rodada, garantiu vaga no hexagonal final após golear o Peru por 6 a 0.

Atualmente, o Brasil lidera o Grupo B com nove pontos. Por outro lado, a Argentina vem logo atrás também com nove pontos e 100% de aproveitamento. Vale lembrar que as três melhores seleções de cada grupo garantem vaga na próxima fase.

Brasil sub-20 feminino: Elu; Thay, Ana Bia e Isa Nunes; Clarinha, Kaylane, Nayara e Adrielly; Dudinha, Gisele e Carioca. Técnica: Camilla Orlando.

Argentina sub-20 feminino: a atualizar.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Luís Alfonso Giagni - Villa Elisa, PAR

