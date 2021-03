Bragantino-PA x Remo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo pela segunda rodada do Paraense nesta sexta-feira (5); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bragantino e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 15h (de Brasília), na Arena São Benedito, buscando a segunda vitória. A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura, na TV aberta, para o estado do Pará. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bragantino-PA x Remo DATA Sexta-feira, 6 de março de 2021 LOCAL Arena São Benedito - Vila Nova, PA, BRA HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro:

ONDE VAI PASSAR?



O Remo vai em busca da mais um título estadual / Foto:Samara Miranda/Clube do Remo

A partida terá transmissão ao vivo na TV Cultura, em TV aberta, para o estado do Pará. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apos vencer o Gavião por 4 a 1 na rodada de estreia da Paraense, o Remo busca mais uma vitória.

Renan Oliveira pode ser uma novidade e fazer a sua estreia com a camisa do Remo mesmo não estando em plena forma.

"Logicamente não diria que estou 100% para jogar uma partida inteira, mas venho me dedicando nos treinamentos, venho treinando à parte com o professor Renan [Capra, preparador físico do clube] para que eu possa, o mais rápido possível, estar no nível dos demais jogadores.", disse o meia.

Já o Bragantino PA é o líder do grupo A, com três pontos, após ter vencido o Carajás por 2 a 0 na rodada de estreia.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen, Marlon; Uchôa, Jeferson Lima, Lailson, Dioguinho; Wallace e Renan Gorne.

Provável escalação do Bragantino-PA: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 (4) x (5) 1 Brasiliense Copa Verde 24 de fevereiro de 2021 Remo 4 x 1 Gavião Paraense 1 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Itupiranga Paraense 14 de março de 2021 15h (de Brasília) Paysandu x Remo Paraense 21 de março de 2021 17h (de Brasília)

BRAGANTINO-PA

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino-PA 1 (3) x (4) 1 Juventude Samas Série D 12 de dezembro de 2020 Carajás 0 x 2 Bragantino-PA Paraense 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas