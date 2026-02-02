RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Invicto no Campeonato Paulista, com três vitórias e três empates, o RB Bragantino agora volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na rodada de estreia, o Massa Bruta conquistou uma importante vitória fora de casa ao bater o Coritiba por 1 a 0, no estádio Couto Pereira.

Do outro lado, o Atlético-MG chega embalado após vencer o Pouso Alegre por 3 a 1 pelo Campeonato Mineiro. Já pelo Brasileirão, o Galo ocupa a 11ª colocação na tabela, após empatar com o Palmeiras em 2 a 2, na primeira rodada. Expulso na Arena MRV, o técnico Jorge Sampaoli cumprirá suspensão, e a equipe será comandada pelo auxiliar Diogo Alves.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Atlético-MG: Everson; Preciado (Natanael), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Hulk (Cassierra) e Dudu.

Desfalques

RB Bragantino

Guzmán Rodríguez e Vanderlan seguem no departamento médico, enquanto Isidro Pitta está em transição física.

Atlético-MG

Iván Román e Lyanco estão fora, enquanto Jorge Sampaoli foi expulso contra o Palmeiras, cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O histórico de confrontos entre Atlético-MG e RB Bragantino mostra vantagem do time mineiro. Em 21 partidas disputadas, o Galo soma oito vitórias, contra duas do Massa Bruta, além de 11 empates. No duelo mais recente, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o RB Bragantino venceu por 2 a 0.

Classificação

