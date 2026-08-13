Até aqui, ainda não é o verão de Atakan Karazor. Após a temporada 2025/26, que para o meio-campista do VfB Stuttgart, depois de um início um tanto truncado, acabou tendo um desfecho até bastante conciliador com a ida à final da Copa da Alemanha e a classificação para mais um ano na Champions League, Karazor alimentava esperanças legítimas de também poder representar a Turquia na Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

No fim das contas, o técnico da seleção, Vincenzo Montella, decidiu não convocar o jogador de 29 anos. Com Hakan Calhanoglu (Inter de Milão), Ismail Yüksek (Fenerbahce Istambul) e Salih Özcan (BVB), a concorrência no centro do meio-campo defensivo era grande e de peso, razão pela qual Karazor, apesar de ter sido incluído na pré-lista, acabou caindo do grupo de 26 jogadores da Turquia no dia do anúncio final da convocação e foi condenado a apenas assistir ao torneio da Copa do Mundo, que para os turcos já terminou na fase de grupos.

Pelo menos, deve ter pensado Karazor, isso lhe dava a possibilidade de estar presente desde o início na pré-temporada do VfB. Enquanto alguns de seus companheiros de equipe ainda estavam na América ou depois seguiram para as merecidas férias de verão, ele podia fazer de tudo para se credenciar diante do técnico Sebastian Hoeneß e de sua comissão técnica desde o primeiro minuto e reforçar suas ambições por uma vaga entre os titulares na próxima temporada.

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Chema Andres passou à frente de Atakan Karazor no VfB Stuttgart

Pouco mais de um mês depois, a preparação de verão já está a todo vapor. Os jogadores que disputaram a Copa do Mundo e os que estavam de férias retornaram. O status de Karazor em Stuttgart, no entanto, não melhorou em nada desde o início oficial dos treinos. Muito pelo contrário. A cerca de uma semana do início oficial da nova temporada, o jogador de 29 anos está sob uma pressão tão grande como raramente antes e corre o risco de perder de vez, por um lado, seu papel de titular e, por outro, também o de líder da equipe.

O fato de precisar lutar por seu lugar no time titular não é exatamente uma situação nova para o jogador de 29 anos. Exatamente um ano atrás, Karazor já vivia cenário semelhante, quando o VfB contratou com Chema Andres um talento extremamente promissor do meio-campo vindo do Real Madrid e rapidamente ficou claro que o técnico Hoeneß sabia aproveitar melhor as qualidades do espanhol de 21 anos do que as de seu capitão.

Assim, Karazor não raramente se viu no banco no primeiro terço da temporada. Só quando o próprio Chema passou a revelar uma ou outra insegurança em seu jogo e, além disso, os resultados deixaram de aparecer, Hoeneß mudou seu plano e recolocou Karazor no time titular ao lado do incontestável Angelo Stiller. E ele permaneceu ali até o fim da temporada. Especialmente no segundo turno, Karazor teve uma carga forte e, com exceção de uma suspensão por amarelos e outra por vermelho, começou 13 dos 16 jogos possíveis. Apenas em duas ocasiões Hoeneß abriu mão totalmente dele, de forma um tanto surpreendente justamente também na final da copa.

Atakan Karazor também precisa temer pela braçadeira de capitão no VfB Stuttgart?

E, ainda assim, a situação neste verão é um pouco diferente. No meio-campo central do VfB, Stiller segue sendo intocável, e, consequentemente, uma das duas vagas à frente da defesa já está ocupada. Pela posição ao lado do jogador da seleção alemã disputam, com Karazor e Chema, os dois rivais do ano passado, além de Grischa Prömel, contratado sem custos junto à TSG Hoffenheim.

Foi sobretudo ele quem deixou forte impressão no período de treinos dos suábios às margens do Chiemsee, na Baviera, até porque já é considerado um desejo absoluto do técnico Hoeneß. Do ponto de vista puramente esportivo, portanto, a situação para Karazor deve ser ainda bem mais complicada do que no ano passado, quando ele "apenas" precisava dar conta do ainda pouco experiente Chema.

E aí, claro, ainda há a questão da braçadeira de capitão. Karazor, que veste a camisa do VfB desde a temporada 2019/20 e, assim, é um rosto da ascensão de Stuttgart que já dura anos, não foi um fator importante no clube no passado apenas por causa de suas atuações esportivas. Acima de tudo, Hoeneß sempre valorizou nele suas qualidades em campo como líder e referência dentro da equipe.

Para a próxima temporada, esse papel também está, ao menos, em aberto. Hoeneß declarou à margem do amistoso contra o FC Everton que ainda não definiu em caráter final quem será o capitão. Principalmente o atacante e xodó da torcida Deniz Undav parece estar no topo da preferência do treinador do VfB, e a decisão só será tomada imediatamente antes da primeira partida oficial, pela Copa da Alemanha, contra o Hansa Rostock: "Em amistosos, ainda não penso nisso. Mas em algum momento, naturalmente, vamos tomar a decisão."

Karazor foi "muito bem" como capitão nos últimos dois anos, disse Hoeneß, mas ainda assim o clube quer voltar a refletir sobre isso. Já Undav se manifestou de forma diplomática sobre a situação de seu hoje bom amigo: "Mesmo que eu venha a ser capitão, Ata continuará sendo meu capitão."

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Atakan Karazor ainda tem futuro no VfB Stuttgart?

Se Karazor realmente perder a braçadeira de capitão entre os suábios, isso seria mais um indício de que os dirigentes em Stuttgart já não o colocam esportivamente na prateleira mais alta. Recentemente, dizia-se que o jogador de 29 anos, apesar das circunstâncias adversas, queria se impor no VfB e de forma alguma buscar novos ares. O jornal Bild, porém, informa agora que uma venda já não está mais descartada em caso de uma proposta adequada.

Enquanto isso, a mídia turca especula nestes dias sobre um interesse do Trabzonspor. Seria o primeiro compromisso do jogador nascido em Essen fora da Alemanha. Ainda assim, o VfB perderia uma liderança, com ou sem braçadeira, muito popular dentro do elenco e, acima de tudo, junto a Undav. Sem dúvida, essa perda também teria impacto esportivo em meio à tripla carga de jogos. Afinal, as perspectivas já estiveram ruins antes e, no fim, Karazor ainda assim manteve seu lugar entre os titulares.