Gol mal anulado de Cristiano Ronaldo faz com que Portugal apenas empate com a Sérvia

Seleção dos Quinas vencia por 2 a 0, mas sofreu o empate e derrapou na segunda data das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Nesse sábado (27), a seleção de Portugal saiu de campo com um gosto amargo na boca. Os comandados de Fernando Santos empataram com a Sérvia após estarem vencendo por 2 a 0. Já nos minutos finais, um gol mal anulado de Cristiano Ronaldo impediu que os Quinas se firmassem no primeiro lugar isolado do Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

O lance ocorreu nos 10 segundos finais de jogo. Cristiano pegou de primeira um lançamento e chutou, a bola passou por baixo do goleiro e ultrapassou a linha antes do zagueiro sérvio tirar. Sem VAR, o gol foi anulado pelo juiz e CR7 recebeu cartão amarelo pela reclamação efusiva com o bandeirinha.

O primeiro tempo foi de domínio português e Diogo Jota marcou dois gols antes dos 36 minutos. O caminho para a vitória parecia consolidado. Mas após o intervalo, a seleção dos Balcãs buscou o empate com Mitrovic e Kostic.

Já nos acréscimos, Milenkovic foi expulso e deixou a Sérvia com 10 homens em campo. Na sequência, veio o gol anulado de Cristiano.

🚨 POLÊMICA!!!! FOI GOL OU NÃO FOI? 👀 Se liga no lance do Cristiano Ronaldo que ia dar a vitória para Portugal. O juiz entendeu que não entrou, hein?! Qual a sua opinião? #EliminatóriasNaTNT #EliminatóriasNoEstádio pic.twitter.com/bpbnuzBJ4B — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) March 27, 2021

O capitão português já comemorava assim que viu a bola indo em direção ao gol, mas como o bandeirinha não validou o gol, ele começou a reclamar e foi punido pelo árbitro. Vale lembrar que as eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa não contam com o VAR, por isso, o lance não pode ser revisto.

Ao final da peleja, Cristiano Ronaldo falou à imprensa e alegou que todo o país tinha sido prejudicado pela decisão do árbitro.

"Ser capitão de Portugal é um dos maiores orgulhos e privilégios da minha vida. Dou e darei sempre tudo pelo meu país, isso não vai mudar nunca. Mas há momentos difíceis de lidar, principalmente quando sentimos que uma nação inteira está a ser prejudicada", declarou o camisa 7 dos Quinas.