Gol mal anulado provoca fúria de Cristiano Ronaldo: "Uma nação está sendo prejudicada"

Capitão de Portugal reagiu ao gol não validado no empate com a Sérvia nas Eliminatórias

No empate de Portugal com a Sérvia em 2 a 2 no sábado (27), pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias, ficou marcado pelo gol marcado de Cristiano Ronaldo que o árbitro não validou no último lance do jogo. O jogador da Juventus protestou, recebeu o cartão amarelo e perdeu a cabeça, saindo de campo depois de atirar a braçadeira de capitão ao chão.

Horas depois do ocorrido, o atacante português recorreu as redes sociais para fazer uma declaração de amor a Portugal e à seleção.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Ser capitão da seleção de Portugal é um dos maiores orgulhos e privilégios da minha vida. Dou e darei sempre tudo pelo meu país, isso não vai mudar nunca. Mas há momentos difíceis de lidar, principalmente quando sentimos que está uma nação inteira a ser prejudicada. Levantar a cabeça e encarar já o próximo desafio! Força, Portugal!", escreveu.

Na próxima terça-feira (30), Portugal visita Luxemburgo, e a Sérvia encara Azerbaijão fora de casa, pela terceira rodada do grupo A.

O que mais foi dito?

O técnico de Portugal, Fernando Santos, ficou igualmente insatisfeito com o polêmico incidente, exigindo que a tecnologia fosse introduzida, e disse que a reação de Ronaldo foi de frustração e decepção. “Me disseram que ele não reagiu bemÉ a frustração normal de quem marca o golo da vitória de Portugal que não conta.”.

"É a segunda vez nas Eliminatórias que me pedem desculpas depois de um jogo. Eu tenho um grande respeito, mas disse ao árbitro que não era possível numa competição deste calibre não haver VAR ou linha de baliza.", concluiu.