Bournemouth x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Bournemouth e Manchester United se enfrentam na manhã deste sábado (20), às 11h (de Brasília), no Vitality Stadium, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Já sem riscos de rebaixamento, o Bournemouth chega para a partida já sem pretensões na atual edição da Premier League. A equipe ocupa a 14ª colocação na tabela, com 39 pontos conquistados.

Do outro lado, o Manchester United ainda disputa uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Na quarta colocação na Premier League, os Red Devils somam 66 pontos, tendo uma partida a menos que o quinto colocado Liverpool, que tem 65 pontos.

Prováveis escalações

Bournemouth: Neto; Smith, Mepham, Senesi, Viña; Lerma, Rothwell, Christie, Billing, Ouattara; Solanke.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Luke Shaw; Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Desfalques

Bournemouth

Marcus Tavernier, Junior Stanislas, Ryan Fredericks, Hamed Traorè e Antoine Semenyo, lesionados, desfalcam o Bournemouth.

Manchester United

Marcel Sabitzer, Donny van de Beek e Lisandro Martínez, lesionados, desfalcam o Manchester United.

Quando é?