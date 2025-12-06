Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoBournemouth
Vitality Stadium
team-logoChelsea
Sthembiso Nkabinde

Bournemouth x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Premier League entre Bournemouth e Chelsea

O Bournemouth recebe o Chelsea neste sábado (6), às 12h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26.

Os Blues estão prontos para encarar os Cherries em um confronto decisivo. O time de Enzo Maresca chega à partida nove pontos atrás do líder Arsenal e não pode se dar ao luxo de perder muitos outros pontos se realmente pretende brigar pelo título. Suas aspirações foram abaladas na última quarta-feira, quando sofreram uma surpreendente derrota por 3 a 1 para o ameaçado Leeds United.

O Bournemouth também não vem em grande fase: perdeu por 1 a 0 em casa para o Everton na terça-feira e busca uma reação. A derrota para os Toffees encerrou sua mais longa sequência invicta em jogos da elite inglesa no Vitality Stadium.

A seguir, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Bournemouth x Chelsea ao vivo

A partida entre Bournemouth e Chelsea terá transmissão exclusiva do Disney+ Premium, no streaming.

Últimas notícias e prováveis escalações

Escalações de Bournemouth x Chelsea

4-2-3-1

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Bournemouth

Andoni Iraola não poderá contar com Ryan Christie (joelho) e Ben Doak (posterior da coxa), que seguem afastados por lesão, enquanto Lewis Cook e Tyler Adams estão suspensos. O técnico espanhol, porém, terá Marcos Senesi e David Brooks novamente à disposição após ambos cumprirem um jogo de suspensão.

Os Cherries devem continuar dependendo bastante de seu principal jogador, Antoine Semenyo, que marcou no último jogo contra o Chelsea.

Notícias do Chelsea

Os Blues ainda não contam com sua peça-chave no meio-campo, Moisés Caicedo, que cumprirá neste fim de semana o segundo dos três jogos de suspensão. A ausência do equatoriano foi sentida pelo Chelsea, que levou três gols no meio da semana e mostrou bastante vulnerabilidade na faixa central. Maresca também não poderá contar com Levi Colwill (joelho), Roméo Lavia e Dário Essugo (ambos com lesão na coxa), além de Mykhaylo Mudryk (suspenso por doping).

Forma

BOU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/13
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de Confrontos Diretos

BOU

Outros

CHE

0

2

Empates

3

Vitórias

4

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificações

Links úteis

