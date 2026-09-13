Bouadi: Vou disputar a partida dos meus sonhos contra o Manchester United

O marroquino Ayyoub Bouaddi, meio-campista do Manchester City, afirmou que busca continuar aprendendo e evoluindo ao jogar e treinar ao lado de seus novos companheiros no clube.

O jovem meio-campista marroquino começou sua trajetória com o City de forma forte, após sua transferência do Lille no fim do mês passado, chamando a atenção graças ao seu grande potencial técnico, ao seu talento natural marcante e à sua maturidade muito acima de sua idade.

Bouaddi é um dos meio-campistas de destaque que se juntaram ao Manchester City durante a janela de transferências de verão.

Bouaddi acredita que trabalhar diariamente ao lado de jogadores de destaque como Elliot Anderson e Enzo Fernández contribuirá de forma ainda maior para acelerar seu processo de desenvolvimento e progresso.

Bouaddi disse, em declarações ao site oficial do City: "Sei que ainda tenho muito a aprender com todos os jogadores, e espero poder me beneficiar deles".

E acrescentou: "Estou no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo. Tenho um jogador incrível ao meu lado, Elliot Anderson, então aqui só posso aprender e me divertir".

E continuou: "Acho que posso aprender com todos, mas é claro que vou acompanhar de forma especial os jogadores que atuam na mesma posição que eu".

E prosseguiu: "Elliot Anderson, Kovacic, Enzo Fernández e os outros meio-campistas, todos são jogadores incríveis e têm experiências com as quais podem me ensinar muito".

E completou: "Quando você chega a um novo clube, quer mostrar que está aqui, que é um bom jogador, e mostrar a qualidade com a qual pode jogar e ajudar o time".

E emendou: "E acho que foi isso que o Elliot Anderson fez, o que eu fiz, e o que todos os jogadores que chegaram neste verão fizeram. Trata-se de mostrar a qualidade que me faz merecer estar aqui".

E seguiu: "Estou muito feliz por estar aqui, e quero mostrar que posso ajudar o time, e que darei tudo por este time aqui nesta cidade".

E concluiu: "Quando você era criança e assistia futebol, sonhava em disputar os maiores jogos. E acho que a partida desta semana será um confronto incrível diante do United, no dérbi, e é claro que é um jogo importante para nós, para a torcida e para todos".



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