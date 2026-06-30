Bouadi: Mostramos nossa força contra a Holanda... e precisamos ter cuidado com essa armadilha

Ayub Bouadi, meio-campista da seleção marroquina, elogiou o desempenho dos Leões do Atlas contra a Holanda, na madrugada desta terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina espera chegar o mais longe possível na Copa do Mundo de 2026 e disputar o título mundial, após sua emocionante classificação para as oitavas de final, graças à difícil vitória sobre a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após o empate (1 a 1) no tempo regulamentar e na prorrogação.

Bouadi, de 18 anos, que foi convocado pela primeira vez para a seleção marroquina em maio passado após recusar representar a seleção francesa, disse: “Esse desempenho também mostra nossa força, que reside na confiança em nossas capacidades. Estamos apenas nas oitavas de final”.

E acrescentou: “Ainda temos muitos jogos pela frente se quisermos chegar à final e tentar conquistar esta taça; ainda não chegamos lá. Vamos comemorar um pouco e depois nos concentraremos no confronto contra a seleção do Canadá, que é muito forte e conta com excelentes jogadores. Não se trata apenas de ser bom em um único jogo, mas de ter continuidade e conquistar títulos”.

Nesse mesmo contexto, Issa Diop, autor do gol de empate do Marrocos, pediu que a equipe voltasse rapidamente à realidade e se concentrasse, ao declarar na zona mista após a partida: “Estamos muito felizes, mas essa alegria não vai durar muito, pois, afinal, foi apenas uma partida das oitavas de final. Agora nos espera outro jogo muito próximo contra o Canadá, e vamos nos preparar bem para esse confronto extremamente importante.”